Stan Lee chama a polícia após sumiço de US$ 1,4 milhão de conta

Stan Lee, 95 anos, pediu uma investigação do desaparecimento de 1,4 milhão de dólares de sua conta bancária, segundo o TMZ. O criador de quadrinhos como Homem-Aranha e Homem de Ferro se encontrou por mais de duas horas com uma unidade da polícia especializada em roubos e crimes financeiros contra idosos na sexta-feira passada.

Os detetives fizeram uma série de perguntas, incluindo que pessoas têm acesso à conta do quadrinista da Marvel. Lee também entregou aos policiais uma série de extratos bancários.

No começo do ano, o americano afirmou que teve 850.000 dólares roubados de sua conta bancária. O valor, segundo ele, foi usado pelo ladrão para comprar uma casa em um condomínio. Em dezembro, Lee ainda denunciou outro roubo de sua conta, no valor de 300.000 dólares.