Spotify atinge 70 milhões de assinantes pagos

O Spotify divulgou nesta quinta-feira que atingiu a marca de 70 milhões de assinantes pagos. O serviço de streaming havia anunciado em julho de 2017 que havia chegado à marca dos 60 milhões. No relatório do último ano, a empresa ainda afirmou que contava com 140 milhões de usuários ativos na plataforma, entre pagantes e gratuitos. Sua maior concorrente, a Apple Music, divulgou em setembro do último ano que contava com 30 milhões de assinantes.

Hello 70 million subscribers 👏 — Spotify (@Spotify) January 4, 2018

De acordo com a revista americana, The Hollywodd Reporter, o Spotify se prepara para uma oferta inicial na bolsa de valores ainda em 2018. Enquanto isso, a empresa ainda enfrenta um processo no valor de 1,6 bilhão de dólares (5,2 bilhões de reais) pela empresa Wixen, que administra os direitos autorais de canções de nomes como Neil Young, Janis Joplin e a banda The Doors. O serviço de streaming não teria pagado pelos direitos de composição de mais de 10.000 canções e a Wixen pede 150.000 dólares por cada música.