Spielberg se torna 1º diretor a arrecadar mais de US$ 10 bi em bilheteria

Steven Spielberg se tornou o primeiro diretor na história do cinema a arrecadar mais de 10 bilhões de dólares em bilheteria. O cineasta alcançou esse número graças à arrecadação de seu último trabalho, a ficção científica Jogador Nº 1, que faturou até o momento 500 milhões de dólares na bilheteria mundial.

Outras grandes contribuições para o recorde foram as franquias Indiana Jones e Jurassic Park e os clássicos Tubarão e E.T. – O Extraterrestre.

Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros (1993) se mantém como o maior sucesso na carreira de Spielberg, com 983,8 milhões de dólares (sem ajuste pela inflação), à frente de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008), com 786,6 milhões de dólares, e E.T. – O Extraterrestre, com 717 milhões de dólares.

Segundo os dados do site especializado Box Office Mojo, o segundo diretor mais bem-sucedido da história é Peter Jackson, com arrecadação total de 6,502 bilhões de dólares, a maioria proveniente das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit.

Após esses aparecem Michael Bay (6,451 bilhões de dólares), James Cameron (6,139 bilhões de dólares) e David Yates, da saga Harry Potter, com 5,347 bilhões de dólares.