Spielberg lidera bilheteria nos EUA em fim de semana prolongado

Steven Spielberg voltou ao topo da bilheteria americana durante o fim de semana prolongado pelo feriado de Páscoa. Jogador nº 1, lançado pela Warner Bros., estreou dentro das projeções de 53 milhões de dólares, obtidos em 4.324 salas de exibição. O filme entrou em cartaz na quinta-feira, com vantagem em relação às demais estreias do fim de semana: Tyler Perry’s Acrimony e Deus Não Está Morto 3: Uma Luz na Escuridão.

A fantasia de realidade virtual, que atualmente tem classificação A no CinemaScore e 76% no site de consolidação de críticas Rotten Tomatoes, obteve 128 milhões de dólares no lançamento internacional de quinta a domingo, fazendo, como receita global, 181,2 milhões de dólares. O filme baseado no livro de Ernest Cline tem no elenco Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance, Simon Pegg e T.J. Miller.

Tyler Perry’s Acrimony, a 19ª parceria entre Tyler Perry e a Lionsgate, garantiu o segundo lugar com 17 milhões de dólares em 2.006 locais de exibição. Enquanto isso, o terceiro capítulo da franquia Deus Não Está Morto estreou com 2,6 milhões em 1.693 locais de exibição.

Pantera Negra, da Marvel, permanece uma potência no terceiro lugar, obtendo 11 milhões de dólares em 2.988 locais. O sucesso ultrapassou a marca de 650 milhões de dólares nas bilheterias americanas, tornando-o o quinto maior lançamento nos EUA em todos os tempos. Parece em breve se tornará o quarto maior, se ultrapassar Jurassic World, que gerou 652 milhões de dólares. Atualmente, Titanic é o terceiro colocado, com 659 milhões de dólares.