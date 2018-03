Spielberg elogia Time’s Up: ‘Momento extraordinário’

O diretor americano Steven Spielberg mostrou seu apoio ao movimento contra o assédio sexual Time’s Up e disse que se trata de um “momento decisivo” para a indústria do entretenimento. O cineasta recebeu neste domingo em Londres o prêmio Empire por toda sua trajetória e agradeceu ao Time’s Up por seu trabalho na luta contra os abusos e o machismo.

“Obrigado, Time’s Up. Minha mulher Kate e eu apoiamos a causa desde o início. Isto é mais importante do que nenhum de nós pode imaginar”, disse o diretor, de 71 anos. Spielberg, que foi reconhecido por toda sua carreira na capital britânica em prêmios outorgados pelo público, opinou que dentro de dez anos “olharemos para trás e nos daremos conta do momento decisivo que estamos vivendo”.

“É extraordinário o que está acontecendo”, acrescentou, enquanto expressou seu desejo de que esta iniciativa, respaldada por várias estrelas de Hollywood, “marque o final de como eram as coisas”. O diretor de E.T – O Extraterrestre e A Lista de Schindler disse ainda que acredita que o movimento Time’s Up representará “um ponto de não retorno” às desigualdades na indústria cinematográfica.

Além de Spielberg, Daisy Ridley recebeu o prêmio a melhor atriz por seu papel em Star Wars: Os Últimos Jedi, que levou o de melhor filme, e Hugh Jackman, que ganhou o de melhor ator por Logan. Dafne Keen Fernández, de 13 anos, recebeu o prêmio de melhor atriz revelação por sua interpretação de Laura Kinney/X-23, o clone feminino de Jackman no 10º filme da saga dos X-Men.