Spielberg é o famoso mais influente dos EUA, segundo a ‘Forbes’

2/5

(Dimitrios Kambouris/Getty Images/VEJA)



Tom Brady e Gisele Bundchen ficaram com o segundo lugar na lista de casais mais rentáveis da Forbes. Gisele é a modelo mais bem paga do mundo e seu marido tem um contrato milionário com o time de futebol americano New England Patriots. Juntos, os dois ganharam, entre junho de 2012 e junho de 2013, 80 milhões de dólares.