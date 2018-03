Spielberg promete gravações de novo ‘Indiana Jones’ para 2019

Steven Spielberg definiu a data para o início das produções do quinto filme da franquia Indiana Jones. Durante um evento em Londres, o diretor contou que voltaria ao Reino Unido para as filmagens do longa em abril de 2019. Depois de ser anunciada em 2016, a produção tem previsão de estreia para julho de 2020, de acordo com a revista Variety.

O ator Harrison Ford foi o único nome confirmado no elenco do quinto filme até agora. David Koepp, roteirista de Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal (2008) foi contratado em 2016 para o escrever o novo longa também.

Enquanto isso, Spielberg se preparara para a estreia do seu novo filme, Jogador N° 1. O longa com Tye Sheridan e Simon Pegg estreia no dia 29 de março do Brasil.