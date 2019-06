Spice Girls vão ganhar animação com músicas inéditas

As Spice Girls vão ganhar um filme em animação, de acordo com a revista americana The Hollywood Reporter. A presidente da Paramount Animation, Mireille Soria, informou que todas as integrantes estão envolvidas no projeto, que contará tanto com clássicos do grupo britânico como músicas novas.

À revista, Soria afirmou que as Spice Girls “tiveram a ideia e nós estamos desenvolvendo”. A animação faz parte do projeto do estúdio de lançar duas produções originais por ano, começando em 2020, mas ainda não há muitos detalhes ou data prevista para o lançamento. Simon Fuller será produtor, e o roteiro ficará por conta de Karen McCullah e Kiwi Smith.

Em novembro do ano passado, o grupo formado por Melanie Brown (apelidada de Scary), Emma Bunton (Baby), Melanie Chisholm (Sporty), Geri Halliwell (Ginger) e Victoria Beckham (Posh) anunciou uma nova turnê, que teve início em maio, mas sem a participação desta última.