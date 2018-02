Spice Girls postam foto juntas e fãs apostam em reunião

Os fãs das Spice Girls estão em polvorosa. Tudo por causa de duas fotos do Instagram de Victoria Beckham, publicadas nesta sexta-feira, na qual ela posa ao lado das ex-colegas do grupo, Mel C., Emma Bunton, Mel B. e Geri Horner. Para os seguidores, as imagens indicam que o grupo que fez sucesso nos anos 1990 vai voltar.

“Amo minhas garotas”, escreveu Victoria. “Muitos beijos. Animada.” Em outra imagem, elas cercam o agente e produtor Simon Fuller, criador de programas como Idols (de onde veio a versão brasileira Ídolos) e Do You Think You Can Dance, e uma das pessoas mais influentes do mundo do entretenimento. “Amo vocês todos. Que dia incrível”, comemora a modelo, designer e cantora.

Nesta quinta-feira, o tabloide The Sun afirmou que o quinteto britânico voltaria aos palcos, recebendo, cada uma, 10 milhões de libras (cerca de 454,4 milhões de reais) para trabalharem juntas novamente. A última vez em que as cinco se apresentaram lado a lado foi em 2012, no encerramento da Olimpíada de Londres. Mesmo assim, por poucos minutos.

O site Entertainment Weekly procurou o agente de Victoria, Jo Milloy, e recebeu um comunicado oficial. “Estamos desfrutando uma ótima tarde colocando a conversa em dia e relembrando os ótimos momentos que passamos juntos”, elas disseram. “Ficamos sempre impressionadas com todo o interesse que há em todo o mundo pelas Spice Girls. O tempo agora parece certo para explorar algumas incríveis oportunidades juntas.”