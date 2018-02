Spice Girls convidadas a cantar no casamento do príncipe Harry

Além da possibilidade de voltar aos palcos, as Spice Girls podem dar uma palinha no — apenas no — casamento do príncipe Harry com a atriz Meghan Markle. Em entrevista ao talk show americano The Real, a cantora Mel B contou que as cinco foram convidadas a cantar na cerimônia. “Não sei se deveria ter dito isso, mas…”, brincou a cantora. “Por que sou tão sincera?”. Não há qualquer anúncio oficial que confirme a presença das cantoras na cerimônia.

A festa está marcada para 19 de maio, no castelo de Windsor, em Londres.

Em novembro de 2017, uma notícia do jornal inglês The Sun levantou a possibilidade de o grupo britânico lançar um álbum de inéditas. A banda estaria organizando seu retorno, mas teria dificuldade em conciliar a agenda das cinco integrantes.

O grupo, formado por Emma Bunton, Victoria Beckham, Geri Halliwell, Mel B e Mel C nasceu em 1994, fez sucesso ao redor do mundo com hits como Wannabe e teve uma pausa em 2000.

Elas fizeram uma turnê entre 2007 e 2008, e voltaram a seguir separadas. A última apresentação das artistas foi na Olimpíada de Londres, em 2012.