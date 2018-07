SPFW muda de local e passa a vender ingressos

Atenção, fashionistas! A próxima edição da São Paulo Fashion Week (SPFW) tem data e local para ocorrer: entre os dias 22 e 26 de outubro no Arca, um galpão industrial na Vila Leopoldina. O evento, tradicionalmente apresentado no prédio da Bienal, no Ibirapuera, e depois no Pavilhão das Culturas Brasileiras, também no parque, chegou a passar em algumas edições pelo parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros.

A 46ª edição da semana de moda paulistana mudará não só de endereço, mas também vai mexer em sua estrutura e promete ter ares de festival, com workshops, palestras e exposições, que ocorrerão paralelamente às apresentações das grifes. Pela primeira vez na história, os interessados poderão comprar ingressos, que darão direito a todas as atividades menos aos desfiles, que continuam exclusivos para convidados.

“Este é o momento de somar ainda mais com um movimento de transformação de uma cidade que, assim como o SPFW, não para de se reinventar. Juntos promoveremos novas formas de conexões, novas centralidades. Novas relações, novas economias, mais humanas, mais afetivas”, escreve Paulo Borges, que continua como diretor criativo do evento, em sua coluna para o FFW. “Estar aberto à mudança liberta medos, rompe bloqueios e ilumina o desejo. Uma edição para atender a um chamado da alma.”

Em abril deste ano, o grupo InBrands, detentora da Luminosidade (empresa que criou a SPFW), anunciou a venda de 50,1% do evento para o grupo IMM Esporte e Entretenimento, do fundo de investimento árabe Mubadala, responsável no Brasil por marcas e eventos culturais e esportivos, como UFC, Rio Open e Cirque de Soleil.