SPFW marca a volta do maiô — te cuida, biquíni!

Nunca se comprou tanto maiô. É o que diz a estilista Lenny Niemeyer, que fez o primeiro dos dois desfiles de moda praia da São Paulo Fashion Week (SPFW) nesta quarta-feira. A coleção é a do Verão 2019.

“Nunca se comprou tanto maiô, mais cavado ou não. Eu tenho clientes que são filhas e mães (comprando maiôs). Vendo muito no e-commerce”, diz Lenny, que apresentou uma coleção orgânica, trabalhando com riquezas do Brasil.

Com uma cartela de cores vibrantes, a coleção foi construída com muitas estampas florais e marajoaras combinadas a tramas de palha que desfaziam em franjas, bordados que evocavam o melhor do artesanato nacional aplicados em maiôs, túnicas e vestidos ajudaram a construir uma coleção rica, elegante. O casting de modelos procurava traduzir a diversidade de peles e raças do país.

(Com Estadão Conteúdo)