‘SP tem Carnaval da diversidade’, diz Gretchen, rainha de bloco

Passando seu segundo Carnaval seguido em São Paulo, a cantora Gretchen foi rainha do bloco Agrada Gregos, realizado em frente ao Parque do Ibirapuera, na Zona Sul. Para a eterna intérprete de Conga, Conga, Conga, a cidade surpreendeu com a virada no Carnaval de rua e se tornou referência em folia.

“São Paulo é uma surpresa, mas a cidade merecia um Carnaval maravilhoso desse. É um Carnaval de diversidade”, disse a VEJA minutos antes de seu show no trio elétrico.

Com a agenda atribulada pelas gravações do reality Os Gretchens, ela explicou que não vai ao Nordeste neste ano e que só abriu duas exceções neste Carnaval: o desfile da Grande Rio e o bloco, uma balada LGBT nas ruas paulistanas. “Hoje meu público é esse, teen e LGBT. Queria valorizá-lo”, explicou.

Chamada ao comando do trio, ela repetiu o discurso. “Eu já tinha dito que eu ia cuidar de vocês, mas agora eu estou mais fechada ainda. Sou rainha e tenho que proteger meu reinado.”

Foco exclusivo dela a partir de segunda-feira, Os Gretchens estreia a partir do dia 23 de abril no canal pago Multishow. E o que os fãs podem esperar do programa, que contará o dia a dia da família dela? “Babado, gritaria e confusão.”