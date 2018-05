SP Fashion Week: só falta abandonar o Ctrl C + Ctrl V

Principal semana de moda do Brasil, a São Paulo Fashion Week passou a ser controlada por um fundo árabe cujo portfólio inclui participações em dois blockbusters de público: o Rock in Rio e o torneio esportivo UFC, de artes marciais e muita pancadaria. O valor do negócio não foi divulgado. Muitas novidades virão, como a possibilidade de eventos paralelos ao evento, como shows e exposições, serem abertos ao público mediante à cobrança de ingressos.

De nada adianta a entrada de capital estrangeiro, no entanto, se os estilistas da semana de moda se inspiraram nas peças lançadas no mercado francês. O Ctrl C + Ctrl V não pode ser tratado como novidade retumbante, embora cada vez mais se sofistique. Acontece em toda temporada, mas não deixa de chocar quando se percebe na passarela a versão nacional de um item fotografado e disseminado à exaustão lá fora. Na última edição, Osklen e Fabiana Milazzo mostram peças parecidas ao que foi exibido meses antes nas passarelas de Paris.

