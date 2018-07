‘SóTocaTop’ aumenta em 18% audiência do sábado da Globo em SP

Nova aposta da Globo para as tardes de sábado, a atração musical SóTocaTop começou bem. No ar entre 15h e 15h47, o programa elevou em 18% a audiência do horário em São Paulo, em comparação com a média dos sábados típicos anteriores — isto é, sem contar os da Copa do Mundo da Rússia.

Na estreia, o SóTocaTop, que é comandado pela atriz Fernanda Souza e pelo sertanejo Luan Santana, teve média de 13 pontos de audiência em São Paulo.

No Rio de Janeiro, o crescimento foi maior: o programa registrou 17 pontos de audiência, um aumento de 42% de audiência.