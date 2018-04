Fátima Bernardes na BOA FORMA: “Um sorriso combate a lei da gravidade”

Fátima Bernardes no ‘Encontro’ Fátima Bernardes no ‘Encontro’

Fátima Bernardes, 55 anos, estampa a nova capa da revista BOA FORMA, publicação da Editora Abril voltada para temas como saúde e exercícios físicos. Ela aparece de maiô caminhando pela praia nas imagens assinadas pelo fotógrafo Fernando Louza. “Confesso que adorei o resultado desse trabalho”, constatou nas redes sociais onde compartilhou a imagem da revista que chega nesta sexta-feira às bancas.

Fátima Bernardes na capa da revista ‘Boa Forma’ Fátima Bernardes na capa da revista ‘Boa Forma’

Sobre os comentários de que ela parece mais jovem do que de fato é, a apresentadora do Encontro, das manhãs da Globo, responde: “O que enxergam em mim é um entusiasmo ainda muito associado à juventude. Você não precisa ter rótulos – nem aos 30, nem aos 50. Acho ótimo que vejam em mim uma possibilidade. Não é uma questão física, é o seu momento. Se você está feliz, se você irradia verdade… Poxa, um sorriso combate a lei da gravidade”.

Fátima conta como perdeu mais de 7 quilos, saindo dos 64,7 kg marcados na balança. “Procurei o endocrinologista, que me ajudou quando voltei da licença-maternidade. Devagarinho, retomei o controle e aumentei a atividade física. Aos poucos, cheguei aos 57 quilos. E acho que estou bem.” Além de uma dieta controlada, a apresentadora é adepta do treino funcional e da dança. “Durante a aula, não penso em nada. A dança me deu autocontrole diante das dificuldades, além de persistência.”