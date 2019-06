Nas redes sociais e em diversas entrevistas, as atrizes Sophie Turner e Maisie Williams, que interpretaram as irmãs Sansa e Arya Stark em Game of Thrones, sempre falam sobre intensa amizade que elas mantêm na vida real. Agora, Sophie quer levar para as telas uma história inspirada na relação das duas.

Em um vídeo de divulgação do filme X-Men: Fênix Negra para a Vogue Paris, a estrela conversou com sua parceira de cena Jessica Chastain sobre diversos assuntos, incluindo o início da carreira e planos para o futuro. Durante a conversa, ela falou sobre a vontade de trabalhar como produtora e diretora.

“Como atriz, você pode ter muito controle criativo. Quero ser capaz de ter total controle criativo e criar sob minha própria ótica. Isso é algo pelo qual eu sou apaixonada”, afirmou. “Eu e Maisie temos uma amizade muito intensa, que eu não tive com qualquer outra amiga antes. Então nós queríamos escrever um filme sobre uma amizade entre duas almas gêmeas, que são amigas. E há uma bela conexão, mas que pode ser bem destrutiva.”

Apesar de não ter iniciado o projeto ainda, Sophie contou que já comprou um livro sobre roteiros para aprender a escrever: “Não consigo escrever bem, mas quero. Não sou talentosa o suficiente”.