Sophie Turner diz que ‘Game of Thrones’ vai terminar ‘mais sangrenta’

Parte inerente de Game of Thrones, a violência das cenas só aumentou de uma temporada para outra. Agora, Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark, avisa que a oitava e última fase do seriado promete potencializar o estilo. “É Game of Thrones, então vai ser muito mais sangrento e terão mais mortes, e será mais emocionalmente torturante que todos os anos anteriores”, disse a atriz ao jornal DailyMail.

Sophie ainda disse: “Eu posso contar que definitivamente terá uma união de pessoas que vão lutar contra uma desgraça iminente. Há muita tensão entre esses pequenos grupos, lutando pelo que eles acreditam ser certo”.

Sobre sua personagem, Sophie diz que ela vai ganhar mais força. “Eu sempre vi algo de guerreira na Sansa que eu não acho que as pessoas conseguiram ver. Tinha a sensação de que ela estava aprendendo e se adaptando e, em certo ponto, isso iria se manifestar de alguma forma. E ela manifestou isso sendo uma guerreira. Foi muito satisfatório quando aconteceu, e eu estou muito feliz sobre como a história termina para ela.”