Sophie Turner, de ‘Game of Thrones’ e ‘X-Men’, vem ao Brasil para a CCXP

Fãs de Game of Thrones já podem comemorar. Sophie Turner, a intérprete da Sansa Stark na série da HBO, vem ao Brasil para a Comic Con Experience, que acontece em dezembro em São Paulo. A atriz vem apresentar seu próximo filme, X-Men: Fênix Negra, junto com a colega Jessica Chastain e o diretor Simon Kinberg. O trio participa de um painel sobre o longa no dia 7 de dezembro, às 16 horas.

Nesse mesmo painel, a Fox ainda falará de outros de seus lançamentos, como Dragon Ball Super Broly – O Filme, com participação do dublador do personagem Goku, Wendel Bezerra, Alita – Anjo de Combate e O Menino que Queria Ser Rei.

A quinta edição da Comic Con Experience acontece entre 6 e 9 de dezembro na São Paulo Expo. Outros nomes também já foram confirmados para a feira, como os atores Brie Larson (Capitã Marvel e O Quarto de Jack) e Michael B. Jordan (Creed e Pantera Negra) e o diretor M. Night Shyamalan (O Sexto Sentido).