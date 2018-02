Sophia, de Marieta Severo, já merece virar meme como Nazaré

O rosto lívido de espanto de Sophia (Marieta Severo) ao conhecer o namorado da filha Lívia (Grazi Massafera) no final do capítulo desta quinta-feira de O Outro Lado do Paraíso ganhou a audiência. O bofe — quem acompanha a novela da Globo já sabia e torcia por esse encontro — é Mariano (Juliano Cazarré), amante da megera no subsolo do folhetim de Walcyr Carrasco.

Comentários da cena e réplicas da imagem de Sophia chocada se multiplicaram em segundos pelas redes sociais, em um misto de desforra e diversão. Maior entre todos os vilões da trama de Carrasco, Sophia já merece mesmo virar meme como a Nazaré Tedesco de Senhora do Destino, o inesquecível blockbuster de Aguinaldo Silva.

A personagem, na verdade, é menos caricata que a colega Nazaré, que se aproximava de uma vilã de desenho animado. Mas a cegueira de Sophia (tão arrogante e vaidosa que parece não perceber os próprios pontos fracos) e a sua maldade quase inverossímil (psicopata, ela é capaz de matar com requintes de crueldade e em seguida se deleitar com um brigadeiro, lambendo os dentes para não perder nada do chocolate) fazem da personagem a antagonista que todos amam odiar.

O talento de Marieta Severo, que já havia arrasado como vilã em Verdades Secretas, a obra-prima de Walcyr Carrasco, colabora para o desempenho involuntariamente cômico da vilã. Marieta empresta verdade a Sophia, mas algumas situações e reações da personagem são tão impagáveis que fazem dela uma candidata a memes, ainda que sem querer.

Vida longa a Sophia. Se não na novela, onde deve ter um desfecho trágico, ao menos nas redes sociais.

Quero Sophia, Lívia e Mariano no Casos de Família 😂😂😂#OOutroLadoDoParaíso pic.twitter.com/hDwFqoEKS2 — Meme é Vida (@MemeeVida) February 23, 2018

Rindo até agora da cara da Sofia quando viu que e filha dela está namorando o Mariano. — ( B · XIAN — 왕. (@O4BBHSX) February 23, 2018