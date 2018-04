Sônia Abrão responde a Tiago Leifert pelo Instagram

Sônia Abrão reagiu com graça à alfinetada de Tiago Leifert, a quem andou criticando por ser robótico — só não menos que Roberto Justus na Fazenda — e “um jogador” que interfere demais no jogo. Depois que o apresentador pediu ao vivo que ela o “tirasse da geladeira”, ela usou o Instagram para rebater. “Vamos pensar no seu caso, Tiago.”