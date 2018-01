Solteiro, Cauã Reymond processa paparazzo por foto nu em casa

O ator Cauã Reymond atravessa um momento complicado neste início de ano. Em meio à notícia do término de seu namoro com a modelo Mariana Goldfarb, vazaram na internet fotos em que ele aparece nu. As imagens mostram o ator dentro de casa.

As fotos foram tiradas, provavelmente, por um drone, pela janela de sua casa, no Rio. Cauã aparece nu, enquanto meditava. A assessoria de imprensa do ator confirmou a ação judicial. “Não temos certeza de que foi com um drone, mas é claro o crime de invasão de privacidade”, disse. Segundo eles, o fotógrafo já foi identificado e será processado. O mesmo vale para eventuais veículos que compartilharem o material.

A informação do rompimento foi publicada nesta segunda-feira, pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. Nesta terça-feira, amigos do casal confirmaram a separação ao jornal Extra e explicaram que o motivo seria ciúmes da parte dela, algo que ficou mais evidente em dezembro. As fontes do periódico também disseram que Cauã estaria bastante triste, apesar de ter sido dele a iniciativa do término. Juntos há quase dois anos, ele e Mariana dividiam o mesmo teto desde o início de 2017.