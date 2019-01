Sofia Coppola dirigirá o primeiro filme original da Apple

Depois de anos observando a concorrência e preparando sua entrada triunfal, a Apple decidiu entrar no mercado de cinema e vai competir com Amazon Prime, Netflix e HBO Go, grandes plataformas de streaming que produzem conteúdo original.

A estreia será com On The Rocks, dirigido por Sofia Coppola. O longa marca a reunião da diretora com o ator Bill Murray, com quem trabalhou em Encontros e Desencontros dezesseis anos atrás, e também traz no elenco a atriz Rashida Jones, de Parks and Recreation.

On the Rocks conta a história de uma jovem mãe que se reaproxima de seu pai, um homem rico e desinibido com quem vive uma aventura em Nova York. O roteiro é de Coppola.

Em 2018, a Apple anunciou que estabeleceria uma parceria com a produtora A24, responsável por Lady Bird e Moonlight, para uma série de filmes. Ainda não se sabe se On The Rocks será lançado nos cinemas ou se irá direto para o streaming, na plataforma que a Apple pretende lançar ainda em 2019.