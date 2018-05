Sobrinho de Meghan Markle é advertido pela polícia após levar faca a boate

O sobrinho de Meghan Markle, Tyler Dooley, foi liberado com uma advertência depois de levar uma faca a uma boate de Londres, informou a imprensa britânica. A polícia disse que recebeu um chamado em um clube em Kingston-on-Thames na madrugada de domingo, depois que um homem “declarou que tinha uma faca ao tentar entrar no clube”.

Segundo o tabloide The Sun, Dooley, que é filho do meio-irmão de Meghan, Thomas Markle Jr., não foi convidado para o casamento da atriz com o príncipe Harry, mas viajou para Londres na esperança de algum canal de TV convidá-lo para comentar a cerimônia. A americana não é próxima nem de Thomas Markle Jr. nem de Samantha Grant, sua meia-irmã.

No sábado à noite, Dooley foi a um clube noturno com sua mãe, Tracy, ex-mulher de Markle Jr., e seu irmão mais velho, de 26 anos. Ao ser revistado na entrada, Dooley percebeu que a faca seria descoberta e avisou que estava com ela. De acordo com o Sun, ele disse a outra pessoa que estava na fila da boate que havia trazido a faca porque “Donald Trump disse que Londres parecia uma zona de guerra. Eu trouxe para proteção”.

A polícia afirma que os rapazes (Dooley e seu irmão) foram advertidos, mas não foram presos, e se negou a confirmar a identidade deles. “Neste caso, uma consideração cuidadosa foi tomada pelos policiais, os itens foram entregues voluntariamente e não havia nenhum risco, então a investigação foi encerrada apenas com uma advertência”, disse Sally Benatar, da polícia local, em um comunicado.

(Com Reuters)