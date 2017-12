Sobrinha de William Bonner aparece no ‘Encontro com Fátima’

Fátima Bernardes parece manter uma boa relação com a família do ex-marido, o jornalista William Bonner. Nesta quarta-feira, ela recebeu de braços abertos a sobrinha dele em seu programa. Do telão, Luiza Tenente, de 25 anos, comandou o bloco de notícias “G1 em 1 Minuto” dentro do Encontro.

“Bem-vinda, ao Encontro, viu? Que a gente tenha outras oportunidades!”, disse a apresentadora depois que a repórter deu um resumo do noticiário. Sorridente, a jovem logo deu a dica de quando se reencontrarão. “Obrigada, até amanhã”, respondeu. Normalmente, a repórter faz sua participação nos intervalos da tarde na Globo, revezando com Mari Palma, Paula Paiva e Cauê Fabiano.