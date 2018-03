Só com mulheres, ‘Altas Horas’ tem recorde histórico de audiência

O Altas Horas bateu seu recorde histórico de audiência no último sábado, quando obteve média de 19 pontos na Grande São Paulo, a maior desde sua estreia, em 2000. O programa da Globo, exibido na semana do Dia Internacional da Mulher, contou somente com convidadas: Tatá Werneck, Cléo Pires, Naiara Azevedo, Rouge e Simony.

O recorde anterior da atração apresentada por Serginho Groisman era de dezembro. O último programa de 2017 marcou 18 pontos com a participação de artistas como Pabllo Vittar, Larissa Manoela, Carol Duarte e Nego do Borel.

Outros recordes

Outros programas da Globo foram bem na audiência na semana passada. A volta de Gleici para a casa do Big Brother Brasil fez com que o reality marcasse seu melhor ibope às sextas-feiras, com 33 pontos. O Caldeirão do Huck e o Fantástico registraram suas melhores médias em 2018, com 16 e 24 pontos, respectivamente.