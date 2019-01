‘Só amor e gratidão’, diz Falabella sobre fim do ‘Vídeo Show’

Após o anúncio do fim do Vídeo Show, programa que ocupou a grade horária da Rede Globo por 35 anos, Miguel Falabella, um dos primeiros apresentadores da atração e dono do posto por quinze anos, foi às redes sociais se pronunciar sobre a decisão da emissora.

“Só amor e gratidão por este programa que ficou no ar por mais de trinta anos. Fui muito feliz ali, agradeço ao Boni a oportunidade de ter me deixado capitanear o show por quinze anos”, disse, relembrando a primeira passagem pelo programa, que ocorreu entre 1987 e 2002.

O ator relembrou também sua nova participação em 2015, com uma mensagem de encerramento. “Depois, voltei para os encerramentos, homenageei meus amigos em Memória Nacional e agora sopro a vela, junto com toda a equipe, com o coração tranquilo. Foi um prazer e uma honra ter vivido o que vivi nesse programa.”

Sobre as sucessivas tentativas da emissora de levantar a audiência do programa, Falabella desconversou. “Não sei de audiências, de mudanças, disso ou daquilo. Sei das relações que ali eu criei, da família que fomos um dia, numa casa atrás de tudo, no Teatro Fênix. Mas não choro seu fim. Há uma única constância no universo: a mudança. Vamos em frente! Obrigado, sempre!”, finalizou.