Snoopy ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood

1. Snoopy é homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood zoom_out_map 1 /6 Snoopy é homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood (David Livingstonv/Getty Images) Snoopy é homenageado com uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood

2. Snoopy faz reverência à estrela de seu criador, Charles M. Schulz, na Calçada da Fama zoom_out_map 2 /6 Snoopy faz reverência à estrela de seu criador, Charles M. Schulz, na Calçada da Fama (Calçada da Fama) Snoopy faz reverência à estrela de seu criador, Charles M. Schulz, na Calçada da Fama

3. Craig Schulz, filho do criador de Charlie Brown e companhia, Charles M. Schulz, com Snoopy na Calçada da Fama -- 02/11/2015 zoom_out_map 3 /6 Craig Schulz, filho do criador de Charlie Brown e companhia, Charles M. Schulz, com Snoopy na Calçada da Fama -- 02/11/2015 (Calçada da Fama/Instagram) Craig Schulz, filho do criador de Charlie Brown e companhia, Charles M. Schulz, com Snoopy na Calçada da Fama -- 02/11/2015

4. Charlie Brown e Snoopy no teaser do filme Peanuts, que será lançado em 2015 zoom_out_map 4 /6 Charlie Brown e Snoopy no teaser do filme Peanuts, que será lançado em 2015 (Reprodução/VEJA) Charlie Brown e Snoopy no teaser do filme Peanuts, que será lançado em 2015

5. O cão Snoopy em cena do trailer de Peanuts zoom_out_map 5 /6 O cão Snoopy em cena do trailer de Peanuts (Reprodução / YouTube/VEJA) O cão Snoopy em cena do trailer de Peanuts

6. Balão inflável do Snoopy durante o desfile do dia de Ação de Graças em Nova York zoom_out_map 6/6 Balão inflável do Snoopy durante o desfile do dia de Ação de Graças em Nova York (Andrew Kelly/Reuters) Balão inflável do Snoopy durante o desfile do dia de Ação de Graças em Nova York

O cãozinho Snoopy ganhou uma estrela própria na Calçada da Fama, em Hollywood, nesta segunda-feira, dias antes da estreia de Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme, longa que entra em cartaz esta semana nos Estados Unidos e deve chegar ao Brasil junto com o novo Star Wars, em 17 de dezembro. O beagle mais famoso do mundo, autor de frases famosas entre os fãs, como “Acho que sou alérgico às manhãs”, inaugurou a placa de número 2.563 da Hollywood Walk of Fame, ao lado da de seu criador, Charles Schulz.

Snoopy protagonizou a sua primeira tirinha há 65 anos e suas aventuras foram publicadas em mais de 2.600 jornais de 75 países. Seu universo abriu espaço para personagens tão engraçados quanto ele: Charlie Brown, Linus, Lucy, Sally, Marcie e Woodstock, o encantador passarinho amarelo que sempre o acompanha. Todos eles voltam agora como astros de Snoopy e Charlie Brown: Peanuts, o Filme.

Snoopy se soma, assim, a Lassie e Rintintin como os cães mais famosos com placa própria na Calçada da Fama de Hollywood.

(Com agência France-Presse)