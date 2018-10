Snapchat anuncia lançamento de séries e programas originais

O Snapchat, rede social de fotos e vídeos curtos que desparecem depois de 24 horas da publicação, anunciou nesta quarta-feira o lançamento de séries e programas originais, produzidos exclusivamente para a plataforma. Algumas produções já estão disponíveis e novos episódios irão ao ar todos os dias.

A empresa se uniu a nomes de Hollywood para as produções. A comédia Co-Ed, por exemplo, é criação dos irmãos Mark e Jay Duplass, conhecidos pelas séries Togetherness e Room 104, ambos da HBO. Já Endless Summer, uma série documental sobre jovens influenciadores de Laguna Beach, na Califórnia, é da produtora Bunim/Murray, responsável pelo reality Keeping Up with the Kardashians.

O aplicativo, que já foi sensação principalmente entre os jovens, está em baixa desde que o Instagram lançou os Stories, uma função parecida com o serviço oferecido pelo Snapchat. O Instagram informa que mais de 400 milhões de pessoas utilizam os Stories diariamente – enquanto Snapchat tem uma base de usuários ativos de 188 milhões de pessoas, a metade.