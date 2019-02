Smashing Pumpkins, Offspring e Limp Bizkit tocarão no Rock in Rio de Lisboa

Lisboa, 1 mar (EFE).- As bandas americanas Smashing Pumpkins, The Offspring e Limp Bizkit são as mais recentes confirmações do Rock in Rio que será realizado em Lisboa nos dias 25 e 26 de maio e 1º, 2 e 3 de junho, anunciaram nesta quinta-feira os organizadores do festival.

Os três grupos se unem a Bruce Springsteen, Lenny Kravitz e Maroon 5 e os metaleiros do Metallica, Sepultura, Mastodon e Evanescence.

As entradas para o Rock in Rio Lisboa 2012, realizado na capital lusa a cada dois anos no Parque Bela Vista (com capacidade para 100 mil espectadores), estão à venda por 61 euros (R$ 140) cada dia. EFE