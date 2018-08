Simaria ri de presente de fã e é criticada nas redes sociais

A cantora Simaria recebeu um presente de uma fã, mas a reação que teve não foi das melhores. Em vídeos publicados no Instagram Stories do humorista Carlinhos Maia, a sertaneja que faz dupla com Simone aparece gargalhando da ilustração.

“Gente, tô aqui com a Simaria. Ela acabou de receber um desenho que fizeram pra ela, e eu achei a cara dela”, comentou o humorista. Em seguida, os dois caem na risada e Simaria dá um tapa, de brincadeira, no amigo.

“Se eu visse essas duas mulheres em cima de uma moto, eu corria. Iam me assaltar”, disse Carlinhos. “Toma vergonha, mano”, disse Simaria.

Fã faz desenho da dupla Simone e Simaria

A fã havia feito uma ilustração com referência à música Um em Um Milhão, lançada recentemente pela dupla sertaneja. Ao saber da reação da cantora, a fã escreveu, no Instagram: “Fiquei muito tempo sem desenhar, não estava mais me fazendo bem… Fui ao show da dupla Simone e Simaria. Gostei muito, resolvi fazer um desenho da dupla. Fiz com carinho, não sou nenhuma profissional, nunca fiz curso algum. Me enviaram um vídeo que o Carlinhos Maia mais a Simaria reagindo ao desenho com deboche. Isso me deixou muito triste. Obrigada por fazer eu perder minha vontade de desenhar de fazer o que me fazia bem”.

Na publicação da fã, muitas pessoas deram apoio a ela e criticaram Simaria. “Não se abale com isso. Siga sua vida, o importante é que você fez de coração e vemos isso, se não souberam receber uma coisa tão linda e feita com muito amor, azar o deles”, disse uma pessoa. “Ele (Carlinhos) adora tirar barato de tudo mas ela (Simaria) deveria ter respondido que gostou muito e agradecer o carinho, mas preferiu tirar sarro pra se passar por engraçada às custas dos outros”, comentou outra.