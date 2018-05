Silvio Santos vai ganhar filme sobre a sua vida

Depois de Edir Macedo, chegou a vez de Silvio Santos ganhar sua primeira cinebiografia. A produtora Paris Entretenimento comprou nesta terça-feira os direitos de Silvio Santos: A Biografia (Universo dos Livros), livro que Marcia Batista e Anna Medeiros lançaram no final do ano passado. Segundo a assessoria da imprensa da Paris Filmes, distribuidora que pertence ao mesmo grupo da Paris Entretenimento, a produção do filme deve começar em junho e as gravações no começo de 2019.

Silvio Santos: A Biografia conta com relatos de pessoas próximas de Silvio Santos, como Roque, Carlos Alberto de Nóbrega, Maisa Silva e Décio Piccinini. Trata do passado do apresentador como comerciante popular – ou camelô –, seus anos na Globo, a criação do SBT, a formação de um grupo que lhe rendeu uma fortuna de 2,5 milhões de reais, seus dois casamentos e as filhas. Apesar de não ter tido acesso à biografia antes do livro estrar pronto, o comunicador aprovou o trabalho, ligando para as autoras para elogiá-lo.

A Paris Entretenimento já tem histórico com o SBT: é responsável por filmes como Carrossel 1 e 2, baseadas nas novelinhas do canal, e Meus 15 Anos, que tem como protagonista Larissa Manoela, uma das principais estrelas da emissora.