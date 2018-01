Silvio Santos recontrata Carlinhos Aguiar 2 meses após demiti-lo

Em novembro, Carlinhos Aguiar, então participante do Jogo dos Pontinhos, do Programa Silvio Santos, foi demitido sem maiores explicações e substituído pela apresentadora Mara Maravilha. Mas, no SBT, o mundo gira mais rápido e ele, dois meses depois, já está de volta. A assessoria de imprensa da emissora confirmou que o comediante retornou ao posto e começa a gravar no fim de janeiro.

A demissão teve um tom dramático quando circulou nas redes sociais um vídeo de Carlinhos procurando Silvio no Jassa, o salão de cabeleireiro que é quase um segundo escritório para o apresentador. Ele não entendia o motivo de receber o bilhete azul após três décadas dedicadas à casa. Os dois até conversaram na calçada, mas logo o chefe se retirou e bateu a porta na cara do ex-funcionário. Por enquanto, a porta foi aberta novamente.