Silvio Santos elogia Netflix e brinca sobre Gentili: “Tomara que morra”

A lista de vencedores da 61ª edição do Troféu Imprensa, exibida na noite de domingo (28), no SBT, não chegou a provocar palpitações nas redes sociais. Como de costume, os comentários politicamente incorretos de Silvio Santos ofuscaram os premiados.

Ao lembrar de premiados e homenageados que não puderem ir à cerimônia, o dono da emissora fez uma piada mórbida com Danilo Gentili, apresentador do The Noite. “Virou estrela, agora é assim. Diz que está com pneumonia. Eu não acredito. Só porque ganha da Globo faz assim agora. Tomara que morra”, disse.

Pouco depois, Danilo apareceu na cerimônia, acompanhado da equipe da atração. “Mesmo hospitalizado ele fez um esforço e veio até aqui”, disse Silvio.

O apresentador também surpreendeu ao explicar seus hábitos de espectador. “Eu não assisto a televisão, só vejo filmes. Televisão para quem trabalha em televisão é trabalho. Para quem não trabalha, é diversão”, explicou. Em seguida, revelou o que gosta de assistir quando está de folga. “Eu assisto à Netflix”, disse.