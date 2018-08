Silvio Santos celebra audiência de novela: ‘Edir Macedo tá pê da vida’

Silvio Santos há tempos descobriu a fórmula do sucesso com novelas infantis, e continua conquistando boa audiência com a atual aposta do SBT, o folhetim As Aventuras de Poliana. Exibida na faixa entre 20h40 e 21h40, a novela se consolidou na vice-liderança do Ibope, à frente da concorrente Jesus, transmitida pela Record TV. Sobre a vitória, Silvio não escondeu a satisfação durante seu programa neste domingo, no qual recebeu a atriz Sophia Valverde, protagonista da produção.

“O Edir Macedo da pê da vida. Nem dorme mais”, disse Silvio. “Ele tá orando de hora em hora por sua causa.”

O dono do SBT ainda brincou perguntando se Sophia, quando crescer, vai para a Globo. A pequena respondeu simplesmente: “Eu não sei”. Silvio cravou que com certeza ela vai, mas que planeja rogar praga na jovem, assim como fez com Ana Paula Arósio. “Eu trouxe ela pra cá. A Globo levou ela e eu roguei praga. Agora tá criando cavalo”, disse sobre a atriz que abandonou a carreira artística em 2010. Silvio ainda ressaltou que se Sophia for para a Globo ele vai rogar outra praga: que ela termine criando porcos.

Nas últimas semanas, As Aventuras de Poliana tem feito uma média de 15 pontos no Ibope, enquanto Jesus fica em torno dos 10 pontos.