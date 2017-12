Silvio Santos celebra 87 anos com festa do pijama

Silvio Santos ganhou uma festa do pijama para celebrar seus 87 anos, na noite desta terça-feira. Vestido com um look quadriculado colorido, com estampas de cachorros, que nem Romero Britto faria igual, o apresentador do SBT aparece sorridente nas imagens divulgadas pelas filhas nas redes sociais.

“Festa do Pijama! Uma família feliz. Um pai, avô, bisavô e marido MUITO amado”, escreveu Daniela Beyruti, filha do empresário, no Instagram. “Viva meu pai lindão”, publicou Patricia Abravanel.

“O melhor e mais alegre motivo para estarmos todas juntas: os 87 anos de vida do nosso paizão e esposo. A vida imitando a arte”, postou Silvia Abravanel juntamente com uma foto que exibe o presente dado a Silvio: um quadro em que ele aparece ao lado da esposa, Íris, e das seis filhas.