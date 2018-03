Silvio de Abreu ganha mais poder dentro da Globo

Silvio de Abreu vai assumir a gestão unificada da dramaturgia da Globo. Antes divididas em dois setores, dramaturgia diária e dramaturgia semanal, os dois núcleos se tornam um agora sob o comando do autor. Guel Arraes, que há quatro anos comandava a área semanal, consolidando séries e seriados da emissora, deixa as funções administrativas e retorna à criação e direção. Segundo comunicado da emissora, o pedido pela mudança foi feito pelo próprio Arraes, que sentiu falta do trabalho criativo.

Durante sua gestão, Arraes implantou na Globo a Casa dos Roteiristas, projeto que segue o modelo dos writers rooms americanos, no qual um time de roteiristas trabalha de forma permanente e doze salas, em esquema de revezamento de acordo com cada título. A estrutura agora será supervisionada por Silvio com a ajuda de Gloria Perez.

Segundo o dramaturgo, a integração dos núcleos dará mais dinamismo ao conteúdo da Globo e de suas plataformas.