Sia defende contrato com dançarina de 15 anos, Maddie Ziegler

Sia usou a sua conta do Twitter nesta quarta-feira para defender a relação de trabalho com a dançarina Maddie Ziegler, de 15 anos, que ganhou reconhecimento por estrelar clipes e apresentações da cantora. Depois de uma coluna do jornal britânico The Guardian questionar a exposição da jovem, Sia afirmou: “Esse artigo coloca uma questão que me faço todos os dias. Converso com Maddie semanalmente se ela quer isso e asseguro que ela pode parar quando quiser”.

Até agora, Maddie já estrelou seis clipes de Sia, além de ter participado de apresentações na televisão e shows de turnês. Antes disso, a bailarina participava do reality show americano Dance Moms. “Maddie já era famosa quando a descobri, mas certamente expandi sua exposição e me sinto responsável por isso. Sou protetora com ela e meu objetivo é encorajá-la em qualquer escolha que quiser”, comentou a cantora.

This article poses a question I have asked myself often. I do check in with Maddie weekly about whether she wants this, and assure her if she ever wants it to stop it stops. It's a conversation we should all be having. Not just myself but all directors, stage parents and agents. — sia (@Sia) December 6, 2017

With their children, clients, charges. Maddie was already famous when I discovered her, but I have certainly expanded her exposure and feel responsible for that. I feel very protective of her and my goal is to empower her in whatever choices she makes. Some would argue a teenager — sia (@Sia) December 6, 2017