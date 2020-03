Shows do Metallica no Brasil são remarcados para dezembro

O Metallica divulgou nesta quarta-feira, 25, que as apresentações da WorldWired Tour no Brasil foram reagendadas para dezembro por causa da coronavírus. A banda Greta Van Fleet foi anunciada também como convidada especial. Os ingressos comprados para os shows cancelados continuarão válidos para as novas datas.

Com a nova agenda, a banda se apresentará em Porto Alegre, em 14 de dezembro em um novo local, agora no estacionamento da FIERGS, por causa do calendário esportivo do estado. Em Curitiba, o show ocorrerá em 16 de dezembro (no estádio Couto Pereira), em São Paulo será no dia 18 de dezembro (no estádio do Morumbi) e em Belo Horizonte, será em 20 de dezembro (no estádio do Mineirão)

Os shows em Buenos Aires, na Argentina, e em Santiago, no Chile, também foram alterados para 4 e 7 de dezembro respectivamente.

As informações sobre devolução dos ingressos para os fãs que não puderem comparecer nas novas datas ainda será divulgada pela Live Nation, responsável pela turnê na América Latina.