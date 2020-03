Shows do Kiss no Brasil são remarcados para novembro; confira novas datas

A produtora Mercury Concerts, responsável pela turnê do Kiss no Brasil, anunciou nesta segunda-feira, 30, as novas datas das apresentações da banda no país. Os shows foram adiados em decorrência da epidemia de Covid-19 e remarcados para novembro.

Os ingressos adquiridos para as datas antigas serão válidos para as novas apresentações, não havendo necessidade de troca ou substituição. A produtora ainda não divulgou como devolverá os ingressos de quem não puder comparecer no novo dia.

Das seis apresentações marcadas, apenas a de Porto Alegre, RS, ainda não tem novo local definido.

Confira as datas:

Brasília, DF – 10/11/2020 (Ginásio Nilson Nelson)

Uberlândia, MG – 12/11/2020 (Estádio Parque do Sabiá)

São Paulo, SP – 14/11/2020 (Allianz Parque)

Ribeirão Preto, SP – 15/11/2020 (Arena Eurobike)

Curitiba, PR – 17/11/2020 (Pedreira Paulo Leminski)

Porto Alegre, RS – 19/11/2020 (Local a definir)