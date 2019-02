Shows de João Gilberto no Rio e em São Paulo estão confirmados. Pelo menos, por enquanto

Após cancelar shows em Salvador, Porto Alegre e Brasília, João Gilberto, pelo menos por enquanto, mantém de pé as apresentações que fará em São Paulo e no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 21 de dezembro, respectivamente. Essas mesmas datas surgiram depois que o músico adiou os shows que faria nas duas capitais em novembro. Na época, a produção alegou que João Gilberto sofria de uma forte gripe.

A turnê foi anunciada como parte das comemorações dos 80 anos do pai da Bossa Nova, completados em junho de 2011. Com os adiamentos, no entanto, parte dos shows comemorativos devem acontecer no ano em que ele fará 81. Isso se não ficar para os seus 90 anos.

Os fãs que compraram ingressos de shows adiados ou cancelados devem ter o valor ressarcido integralmente, inclusive a taxa de conveniência, de acordo com diretrizes do Código de Defesa do Consumidor. O Procon de São Paulo divulgou em seu site oficial que irá fiscalizar a devolução dos ingressos junto às empresas responsáveis.