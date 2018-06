Os shows de Gilberto Gil na abertura da Casa do Brasil em Moscou, na Copa do Mundo da Rússia, foram cancelados. O cantor e compositor faria duas apresentações no espaço: uma nesta sexta-feira, na inauguração do espaço, e outra no sábado. Segundo a nota oficial da produção da casa, o cancelamento ocorreu devido a burocracias entre a Brasil Experience e o locador do imóvel em Moscou.

Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Brasil Experience, nome dado ao espaço, a casa abrirá normalmente no dia 18 de junho e as apresentações de artistas como Mart’nália, Hermeto Pascoal e Liniker estão confirmadas.

O incentivo do Ministério da Cultura aos shows dos artistas brasileiros na Brasil Experience foi realizado por meio de edital público. Todos os valores destinados pela pasta foram devidamente quitados dentro do prazo, incluindo o de Gilberto Gil.