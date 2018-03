Show do Radiohead no Rio de Janeiro muda de data e local

O Soundhearts Festival, que tem Radiohead como atração principal, mudou de data e local no Rio de Janeiro. O evento acontecerá agora na Jeunesse Arena, no mesmo complexo do Parque Olímpico onde aconteceria a apresentação, em 19 de abril.

Um novo setor de ingressos será colocado à venda, o de cadeiras nível 3, por 340 reais (inteira) e 170 reais (meia). Quem já possuía entradas para o show não precisará trocar.

Quem quiser desistir da apresentação ou tiver dúvidas pode entrar em contato por e-mail com a Livepass. No assunto, deve colocar “Soundhearts Festival RIO – Mudança de Local”.

Em São Paulo o show será mantido no Allianz Parque em 22 de abril.