Show do Backstreet Boys em SP é mantido mesmo sob risco de Covid-19

Apesar da orientação do governo do estado e da prefeitura de São Paulo para cancelar eventos e reuniões que reúnam acima de 500 pessoas, o show da boy band americana Backstreet Boys, deve acontecer neste domingo, 15. A apresentação está marcada para Allianz Parque, com capacidade para mais de 40 mil pessoas, e tem os ingressos esgotados há meses. está mantido. A banda se apresentou na noite de sexta-feira no Rio de Janeiro na Jeunesse Arena, que estava lotada.

O estado do Rio também fez recomendação para que grandes eventos privados fossem adiados ou cancelados, porém, a apresentação foi mantida. O evento contou inclusive com Meet & Greet, quando fãs encontram a banda antes ou depois do show para fotos. Conforme relatos de fãs nas redes sociais, a organização oferecia higienização das mãos antes do encontro com a banda.

Fãs da banda em São Paulo lotaram as redes sociais da organizadora Live Nation e da Ingresso Rápido, responsável pela venda das entradas, para pedir opções de reembolso sobre o show. No Twitter, algumas pessoas tentavam vender ingressos para o show, que está com os setores esgotados no site oficial para tentar se desfazer da entrada sem ficar no prejuízo. VEJA não localizou os responsáveis do evento. Segundo o Procon SP, o consumidor não é obrigada a colocar sua saúde em risco, como é o caso de pandemias como o caso da Covid-19, e tem direito ao reembolso integral no valor pago caso não queira se expor e ir ao evento.

Em uma publicação nas redes sociais feita na quinta-feira, a Live Nation compartilhou uma publicação da banda, onde havia orientações sobre como lavar as mãos.

Escutem as recomendações do Backstreet Boys: lavem as mãos corretamente e já treinem pros shows da #DNAWorldTour no Brasil. https://t.co/UqJkQbvxY9 — Live Nation Brasil (@LiveNationBR) March 11, 2020

Cancelados

A turnê da banda americana deve ser o último evento de grande porte no país nos próximos meses. Isso porque organizadores cancelaram show e festivais para tentar frear a disseminação do vírus. Segundo o Ministério da Saúde, há 98 casos confirmados no Brasil, mas o número é maior já que alguns estados como Goiás, Minas Gerais e Amazonas já reportaram novos casos neste sábado.

O Lollapalooza, marcado para abril, foi adiado para dezembro. Roberto Carlos anunciou a suspensão de toda a turnê no Brasil. Jogos de futebol em São Paulo e no Rio de Janeiro terão portões fechados a partir desse fim de semana. O UFC, que acontece nesse sábado em Brasília, também não terá a presença de público.