Show de Liniker enfrenta problemas técnicos e termina após 5 músicas

A banda Liniker e os Caramellows abriu o segundo dia de shows do Lollapalooza 2018 com um pedido de respeito às mulheres transgêneros e negras. A vocalista subiu ao palco Ônix dez minutos depois do esperado por causa de problemas técnicos que, mais para frente, levaram ao encerramento precoce da apresentação. O público cantou e vibrou junto com Liniker ao som de cinco sucessos do grupo. Foi o que deu tempo de apresentar antes que o som fosse abruptamente interrompido.

A cantora improvisou e transformou a desventura em um poderoso coro à capella, junto com o público, da música Zero. O grupo deixou o palco por cerca de dez minutos antes de voltar e explicar ao público – sem microfone, porque nem ele funcionava – que não poderia continuar a apresentação.

No pouco tempo que teve, a banda aproveitou para apresentar também uma nova música de trabalho, Lina X, com a MC Lin da Quebrada. O show parecia promissor, pena que o festival não deu condições para que ele ocorresse normalmente. Após a banda deixar o palco definitivamente, gritos de “Fora, Lolla” eram ouvidos.