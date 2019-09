Show, aliança e muitas fotos: os bastidores da viagem de Luan Santana

View this post on Instagram

Há 11 anos, uma garota de cabelos negros me amarrou debaixo de seus cabelos negros. Ela me conheceu cantando mas foi ela quem me cantou a canção mais linda. Enquanto eu vivia as emoções de um novo e louco mundo, ela me mostrava um universo de calmaria e paz. Assim Deus nos fez amigos. Depois senti seu beijo, seu cheiro, o toque das suas mãos e vi que o dia era mais colorido do seu lado. Assim Deus nos fez namorados. Hoje comecei a imaginar um futuro do seu lado, um filho no meio de nós dois na cama, uma cadeira de balanço na varanda e então assim, perto do céu, acima das nuvens, Deus nos faz noivos. Pra quem sempre cantou o amor, hoje eu te entrego tudo o que há de bom em mim. More em mim e me deixe morar em você, porque no fundo você sabe que sempre foi a minha casa. Saiba que agora será o meu mundo. @ajademagalhaes 🎥 @brunofioravanti