Sheila Mello anuncia fim do casamento com o ex-nadador Fernando Scherer

A ex-dançarina do É O Tchan Sheila Mello usou seu perfil no Instagram na noite desta quarta-feira para anunciar o fim de seu casamento de oito anos com o ex-nadador Fernando Scherer, o Xuxa. Os dois se conheceram na segunda edição do reality show A Fazenda, em 2009, e começaram o relacionamento logo após o fim do programa.

O casal tem uma filha, Brenda, de cinco anos. Scherer ainda é pai da atriz Isabella Scherer, que participou da 25ª temporada da novela Malhação, fruto do seu relacionamento com Vanessa Medeiros.

“Tenho uma notícia nada boa, mas prefiro que saibam por mim, a que a coisa seja propagada com inverdades. A parceria de homem e mulher acabou entre o Fernando e eu. Ficam o amor e o respeito para sermos os melhores parceiros e cuidarmos do bem mais precioso da nossa vida, que é a Brendinha”, escreveu Sheila no post.”Só peço a Deus sabedoria! Obrigada, Xuxa, por tudo, sempre amarei o que construímos”, completou.

A reportagem entrou em contato com Fernando Scherer, mas até o momento da publicação desta matéria não havia obtido retorno.