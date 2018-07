She-Ra ganha novo visual para série na Netflix

Famosa princesa guerreira dos anos 1980, She-Ra ganhou um novo visual para a série animada produzida entre a DreamWorks e a Netflix. As imagens divulgadas nesta segunda-feira pela Entertainment Weekly mostram traços mais finos e joviais, próximos da estética dos mangás — estratégia para conquistar novos fãs que ainda não conhecem a personagem.

A trama seguirá a ideia do original. Uma órfã chamada Adora é criada pela Horda do Mal, até que ela descobre uma espada mágica que a transforma na mítica princesa guerreira She-Ra. Juntamente com outras garotas com habilidades mágicas, a loira vai lutar contra os poderes do mal e descobrir detalhes de seu passado.

Segundo o site especializado Collider, a animação chega ao canal de streaming em 16 de novembro. Confira abaixo mais imagens da animação.