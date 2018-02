Shania Twain se apresentará na Festa de Peão em Barretos

A cantora Shania Twain será a atração principal da Festa do Peão de Barretos em 2018. Grande nome da música country dos anos 1990 e 2000, a canadense, que há muito não vê o sucesso de outrora, após um hiato de 15 anos sem novos hits, trará ao Brasil a turnê Shania Now, em 18 de agosto.

Os ingressos para o evento que ocorre na cidade de Barretos, interior de São Paulo, já estão a venda — apesar de não ter nenhuma outra atração confirmada. Para a apresentação de Shania, a entrada mais simples para a festa custa 160 reais. Nos demais dias, o valor gira ente 20 e 65 reais. Já as entradas para os camarotes chegam aos exorbitantes 900 reais.

A cantora entrou para a história da música por seu alto potencial de venda de discos. Ao longo de duas décadas, ela comercializou mais de 100 milhões de cópias de apenas quatro álbuns de inéditas e duas compilações. Foi também a inspiração de estrelas atuais, como Taylor Swift e Paula Fernandes. Após um problema vocal, a cantora ficou 15 anos sem gravar um novo disco, até o lançamento de Now, em 2017, que não decolou como esperado.

Esta será a primeira vez de Shania Twain no Brasil. A cantora ficou conhecida por aqui com a trilha sonora da novela Laços de Família, com a música Man! I Feel Like a Woman. Ela emendou outros hits, como From This Moment On; You’re The One; That Don’t Impress Me Much e Any Man of Mine.