‘Seu Madruga’ devia aluguel na vida real, diz filho

O ator mexicano Ramón Valdés marcou época no seriado Chaves, sendo querido até hoje por fãs brasileiros. Mas será que a inspiração para o personagem surgiu dele próprio? É isso que acreditam Esteban e Miguel Valdés, respectivamente, seu filho e seu neto. “Seu Madruga existia antes do Chaves. Meu pai usava essas frases na família: ‘Não te dou outra porque…’ e ‘O que foi, que que foi, que que há?!’. Ele usava essas frases com a gente, com os amigos”, contou Esteban em entrevista ao The Noite que irá ao ar nesta quarta-feira, no SBT.

De acordo com ele, a semelhança não se restringia apenas às frases. O pai também devia aluguel: “Não foi uma vez, foram várias vezes. Antes de ser famoso, meu pai trabalhava como motorista de trailer, vendia comida na rua. Vivíamos em um apartamento e de repente ele falava: ‘Vamos para a casa da sua avó’. Porque o dono do apartamento, diferente do Seu Barriga, não perdoava”.

Os dois falaram a respeito do documentário que está sendo feito sobre a vida de Ramón. “No começo desse projeto, não achávamos que ele fosse crescer tanto. A grande motivação de terminar aqui no Brasil é justamente por ser o lugar onde as pessoas mais gostam dele.”